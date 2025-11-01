Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 246,75€ EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,74 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|205,00€
|-24,18 %
|-
|JPMorgan
|305,00€
|+12,81 %
|-
|UBS
|220,00€
|-18,63 %
|01.10.2025
|JEFFERIES
|205,00€
|-24,18 %
|03.10.2025
|JPMORGAN
|280,00€
|+3,56 %
|05.10.2025
|UBS
|220,00€
|-18,63 %
|06.10.2025
|UBS
|220,00€
|-18,63 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|203,00€
|-24,92 %
|12.10.2025
|UBS
|220,00€
|-18,63 %
|14.10.2025
|JEFFERIES
|203,00€
|-24,92 %
|19.10.2025
|JPMORGAN
|280,00€
|+3,56 %
|19.10.2025
|UBS
|220,00€
|-18,63 %
|21.10.2025
|UBS
|220,00€
|-18,63 %
|24.10.2025
|JEFFERIES
|203,00€
|-24,92 %
|27.10.2025
|JPMORGAN
|290,00€
|+7,26 %
|27.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|290,00€
|+7,26 %
|28.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|320,00€
|+18,36 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+12,81 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|246,00€
|-9,01 %
|31.10.2025
|UBS
|280,00€
|+3,56 %
|31.10.2025
-4,01 %
+7,38 %
+11,10 %
+31,59 %
+13,33 %
+53,94 %
+157,12 %
+786,98 %
+9.179,49 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte