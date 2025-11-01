Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 246,75€ EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,74 %.