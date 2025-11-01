Aktie kaufen oder verkaufen
AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 40,00€ EUR. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,29 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AXA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JEFFERIES
|43,00€
|+13,19 %
|08.10.2025
|BERENBERG
|47,00€
|+23,72 %
|09.10.2025
|BERENBERG
|47,00€
|+23,72 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|43,00€
|+13,19 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|45,00€
|+18,45 %
|30.10.2025
|BERENBERG
|47,00€
|+23,72 %
|31.10.2025
|DZ BANK
|45,00€
|+18,45 %
|31.10.2025
|JEFFERIES
|43,00€
|+13,19 %
|31.10.2025
-4,60 %
+1,01 %
-2,02 %
-7,35 %
+14,39 %
+59,57 %
+179,44 %
+65,92 %
+425,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte