    Aktie kaufen oder verkaufen

    AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 40,00 EUR. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,29 %.

    Analysten und Kursziele für die AXA Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    JEFFERIES 43,00 +13,19 % 08.10.2025
    BERENBERG 47,00 +23,72 % 09.10.2025
    BERENBERG 47,00 +23,72 % 30.10.2025
    JEFFERIES 43,00 +13,19 % 30.10.2025
    JPMORGAN 45,00 +18,45 % 30.10.2025
    BERENBERG 47,00 +23,72 % 31.10.2025
    DZ BANK 45,00 +18,45 % 31.10.2025
    JEFFERIES 43,00 +13,19 % 31.10.2025

    AXA

    -4,60 %
    +1,01 %
    -2,02 %
    -7,35 %
    +14,39 %
    +59,57 %
    +179,44 %
    +65,92 %
    +425,59 %
    ISIN:FR0000120628WKN:855705

    Analysten Monitor
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Im Oktober `25 haben 9 Analysten die AXA Aktie eingestuft.