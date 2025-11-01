Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 9 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 39,32€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,28 %.
Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|45,00€
|+4,97 %
|-
|Berenberg Bank
|37,00€
|-13,69 %
|-
|JPMorgan
|40,00€
|-6,69 %
|-
|UBS
|45,00€
|+4,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00€
|+18,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00€
|+18,96 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|52,00€
|+21,30 %
|01.10.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|-6,69 %
|02.10.2025
|JEFFERIES
|45,00€
|+4,97 %
|02.10.2025
|UBS
|45,00€
|+4,97 %
|02.10.2025
|DZ BANK
|€
|-100,00 %
|06.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00€
|+18,96 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|45,00€
|+4,97 %
|10.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00€
|+18,96 %
|10.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00€
|+18,96 %
|10.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|13.10.2025
|BERENBERG
|37,00€
|-13,69 %
|13.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|43,00€
|+0,30 %
|13.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00€
|+23,63 %
|15.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|-6,69 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|45,00€
|+4,97 %
|29.10.2025
|UBS
|45,00€
|+4,97 %
|29.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|43,00€
|+0,30 %
|29.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00€
|+23,63 %
|29.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00€
|+23,63 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|-6,69 %
|30.09.2025
