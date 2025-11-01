BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 9 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 39,32€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,28 %.