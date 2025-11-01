Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 104,18€ EUR. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,56 %.