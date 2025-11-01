Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 104,18€ EUR. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,56 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|101,00€
|+10,09 %
|-
|UBS
|92,00€
|+0,28 %
|-
|Deutsche Bank
|98,00€
|+6,82 %
|-
|Barclays Capital
|112,00€
|+22,08 %
|-
|Goldman Sachs
|125,00€
|+36,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|98,00€
|+6,82 %
|-
|JEFFERIES
|101,00€
|+10,09 %
|03.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|125,00€
|+36,25 %
|07.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|170,00€
|+85,31 %
|13.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|17.10.2025
|RBC
|102,00€
|+11,18 %
|23.10.2025
|UBS
|92,00€
|+0,28 %
|23.10.2025
|UBS
|98,00€
|+6,82 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|101,00€
|+10,09 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+40,61 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|120,00€
|+30,80 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|120,00€
|+30,80 %
|23.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|24.10.2025
|BARCLAYS
|112,00€
|+22,08 %
|24.10.2025
|BERENBERG
|144,00€
|+56,97 %
|24.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+40,61 %
|28.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|123,00€
|+34,07 %
|30.10.2025
-0,86 %
-4,95 %
+3,60 %
-16,64 %
-27,03 %
-4,89 %
+1,86 %
+6,68 %
+2.978,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte