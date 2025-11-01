    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Beiersdorf AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 104,18 EUR. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,56 %.

    Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 101,00 +10,09 % -
    UBS 92,00 +0,28 % -
    Deutsche Bank 98,00 +6,82 % -
    Barclays Capital 112,00 +22,08 % -
    Goldman Sachs 125,00 +36,25 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 98,00 +6,82 % -
    JEFFERIES 101,00 +10,09 % 03.10.2025
    GOLDMAN SACHS 125,00 +36,25 % 07.10.2025
    WARBURG RESEARCH 170,00 +85,31 % 13.10.2025
    DZ BANK - - 17.10.2025
    RBC 102,00 +11,18 % 23.10.2025
    UBS 92,00 +0,28 % 23.10.2025
    UBS 98,00 +6,82 % 23.10.2025
    JEFFERIES 101,00 +10,09 % 23.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 129,00 +40,61 % 23.10.2025
    JPMORGAN 120,00 +30,80 % 23.10.2025
    JPMORGAN 120,00 +30,80 % 23.10.2025
    DZ BANK - - 24.10.2025
    BARCLAYS 112,00 +22,08 % 24.10.2025
    BERENBERG 144,00 +56,97 % 24.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 129,00 +40,61 % 28.10.2025
    GOLDMAN SACHS 123,00 +34,07 % 30.10.2025

    Beiersdorf

    -0,86 %
    -4,95 %
    +3,60 %
    -16,64 %
    -27,03 %
    -4,89 %
    +1,86 %
    +6,68 %
    +2.978,52 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

