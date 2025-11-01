Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 90,89€ EUR. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,55 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|86,00€
|+6,49 %
|-
|Analyst
|87,00€
|+7,73 %
|-
|Analyst
|85,00€
|+5,25 %
|-
|Analyst
|92,00€
|+13,92 %
|-
|JPMorgan
|89,00€
|+10,20 %
|-
|UBS
|103,00€
|+27,54 %
|-
|RBC
|87,00€
|+7,73 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|92,00€
|+13,92 %
|07.10.2025
|JPMORGAN
|89,00€
|+10,20 %
|07.10.2025
|UBS
|103,00€
|+27,54 %
|07.10.2025
|UBS
|95,00€
|+17,63 %
|08.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|95,00€
|+17,63 %
|08.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00€
|+11,44 %
|09.10.2025
|BERENBERG
|90,00€
|+11,44 %
|13.10.2025
|JEFFERIES
|85,00€
|+5,25 %
|14.10.2025
|JPMORGAN
|89,00€
|+10,20 %
|15.10.2025
|RBC
|86,00€
|+6,49 %
|16.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00€
|+13,92 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00€
|+13,92 %
|30.10.2025
-0,81 %
+1,14 %
-4,77 %
-2,23 %
+11,39 %
+1,74 %
+37,96 %
-12,95 %
+504.650,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte