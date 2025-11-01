    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 90,89 EUR. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,55 %.

    Analysten und Kursziele für die BMW Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 86,00 +6,49 % -
    Analyst 87,00 +7,73 % -
    Analyst 85,00 +5,25 % -
    Analyst 92,00 +13,92 % -
    JPMorgan 89,00 +10,20 % -
    UBS 103,00 +27,54 % -
    RBC 87,00 +7,73 % 07.10.2025
    JEFFERIES 92,00 +13,92 % 07.10.2025
    JPMORGAN 89,00 +10,20 % 07.10.2025
    UBS 103,00 +27,54 % 07.10.2025
    UBS 95,00 +17,63 % 08.10.2025
    WARBURG RESEARCH 95,00 +17,63 % 08.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 90,00 +11,44 % 09.10.2025
    BERENBERG 90,00 +11,44 % 13.10.2025
    JEFFERIES 85,00 +5,25 % 14.10.2025
    JPMORGAN 89,00 +10,20 % 15.10.2025
    RBC 86,00 +6,49 % 16.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 92,00 +13,92 % 23.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 92,00 +13,92 % 30.10.2025

