BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 90,89€ EUR. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,55 %.