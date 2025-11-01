Aktie kaufen oder verkaufen
BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu halten. 9 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 78,44€ EUR. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,03 %.
Analysten und Kursziele für die BNP Paribas (A) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|90,00€
|+34,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|91,00€
|+35,76 %
|-
|RBC
|96,00€
|+43,22 %
|09.10.2025
|UBS
|77,00€
|+14,87 %
|13.10.2025
|RBC
|96,00€
|+43,22 %
|20.10.2025
|BARCLAYS
|80,00€
|+19,35 %
|21.10.2025
|UBS
|77,00€
|+14,87 %
|21.10.2025
|RBC
|96,00€
|+43,22 %
|21.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
|22.10.2025
|JEFFERIES
|95,00€
|+41,73 %
|27.10.2025
|JPMORGAN
|90,00€
|+34,27 %
|28.10.2025
|UBS
|77,00€
|+14,87 %
|28.10.2025
|JEFFERIES
|95,00€
|+41,73 %
|28.10.2025
|RBC
|90,00€
|+34,27 %
|28.10.2025
|RBC
|96,00€
|+43,22 %
|28.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
|JPMORGAN
|87,00€
|+29,79 %
|29.10.2025
|BARCLAYS
|79,00€
|+17,86 %
|30.10.2025
+0,72 %
-3,62 %
-14,24 %
-16,35 %
+1,73 %
+39,33 %
+120,52 %
+20,98 %
+301,86 %
