BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu halten. 9 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 78,44€ EUR. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,03 %.