    Aktie kaufen oder verkaufen

    BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 17,00 EUR. Die BBVA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,11 %.

    Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    RBC 17,00 -3,11 % 16.10.2025
    JEFFERIES 17,00 -3,11 % 17.10.2025
    JEFFERIES 17,00 -3,11 % 30.10.2025
    RBC 17,00 -3,11 % 30.10.2025
    UBS 19,00 +8,29 % 30.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 15,00 -14,51 % 31.10.2025

    BBVA

    +0,80 %
    +2,51 %
    +6,98 %
    +27,92 %
    +91,46 %
    +231,77 %
    +592,63 %
    +132,30 %
    +46,87 %
    ISIN:ES0113211835WKN:875773

