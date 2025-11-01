BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 17,00€ EUR. Die BBVA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,11 %.