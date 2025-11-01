Aktie kaufen oder verkaufen
BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 17,00€ EUR. Die BBVA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,11 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|17,00€
|-3,11 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|17,00€
|-3,11 %
|17.10.2025
|JEFFERIES
|17,00€
|-3,11 %
|30.10.2025
|RBC
|17,00€
|-3,11 %
|30.10.2025
|UBS
|19,00€
|+8,29 %
|30.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|15,00€
|-14,51 %
|31.10.2025
+0,80 %
+2,51 %
+6,98 %
+27,92 %
+91,46 %
+231,77 %
+592,63 %
+132,30 %
+46,87 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte