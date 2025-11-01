BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 4,17€ EUR. Die BP Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,75 %.