BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 4,17€ EUR. Die BP Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,75 %.
Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|4,00€
|-21,04 %
|02.10.2025
|RBC
|4,00€
|-21,04 %
|14.10.2025
|JEFFERIES
|4,00€
|-21,04 %
|14.10.2025
|UBS
|4,00€
|-21,04 %
|14.10.2025
|JEFFERIES
|4,00€
|-21,04 %
|16.10.2025
|RBC
|5,00€
|-1,30 %
|31.10.2025
+0,82 %
+0,50 %
+0,99 %
+6,67 %
+12,53 %
-8,91 %
+125,57 %
-7,45 %
+23,47 %
