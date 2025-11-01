Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 8,60€ EUR. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,32 %.