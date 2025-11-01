Aktie kaufen oder verkaufen
Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 8,60€ EUR. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,32 %.
Analysten und Kursziele für die Banco Santander Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00€
|-9,13 %
|-
|JPMORGAN
|8,00€
|-9,13 %
|10.10.2025
|UBS
|9,00€
|+2,23 %
|13.10.2025
|RBC
|7,00€
|-20,49 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|7,00€
|-20,49 %
|29.10.2025
|UBS
|10,00€
|+13,58 %
|29.10.2025
|UBS
|9,00€
|+2,23 %
|29.10.2025
|BARCLAYS
|10,00€
|+13,58 %
|30.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|10,00€
|+13,58 %
|30.10.2025
|RBC
|8,00€
|-9,13 %
|31.10.2025
