    Aktie kaufen oder verkaufen

    Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 8,60 EUR. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,32 %.

    Analysten und Kursziele für die Banco Santander Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 8,00 -9,13 % -
    JPMORGAN 8,00 -9,13 % 10.10.2025
    UBS 9,00 +2,23 % 13.10.2025
    RBC 7,00 -20,49 % 29.10.2025
    JEFFERIES 7,00 -20,49 % 29.10.2025
    UBS 10,00 +13,58 % 29.10.2025
    UBS 9,00 +2,23 % 29.10.2025
    BARCLAYS 10,00 +13,58 % 30.10.2025
    GOLDMAN SACHS 10,00 +13,58 % 30.10.2025
    RBC 8,00 -9,13 % 31.10.2025

    Banco Santander

    +0,05 %
    +4,38 %
    +0,69 %
    +14,74 %
    +99,55 %
    +228,77 %
    +416,89 %
    +86,39 %
    +65,05 %
    ISIN:ES0113900J37WKN:858872

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,24, was eine Steigerung von +5,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
