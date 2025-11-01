Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: 4kclips - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 60,13€ EUR. Die DANONE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,55 %.
Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMorgan
|85,00€
|+10,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00€
|-3,44 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|03.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|09.10.2025
|UBS
|78,00€
|+1,77 %
|09.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00€
|-3,44 %
|10.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2025
|RBC
|73,00€
|-4,75 %
|28.10.2025
|RBC
|74,00€
|-3,44 %
|28.10.2025
|BERENBERG
|82,00€
|+6,99 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|85,00€
|+10,91 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|85,00€
|+10,91 %
|28.10.2025
|UBS
|78,00€
|+1,77 %
|28.10.2025
|UBS
|86,00€
|+12,21 %
|28.10.2025
|JEFFERIES
|88,00€
|+14,82 %
|31.10.2025
-0,78 %
-1,76 %
+5,08 %
+8,03 %
+17,14 %
+53,90 %
+55,43 %
+23,81 %
+397,27 %
