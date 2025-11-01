DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 60,13€ EUR. Die DANONE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,55 %.