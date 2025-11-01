    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE

    DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: 4kclips - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 60,13 EUR. Die DANONE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,55 %.

    Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    JPMorgan 85,00 +10,91 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 74,00 -3,44 % -
    JPMORGAN - - 03.10.2025
    JPMORGAN - - 09.10.2025
    UBS 78,00 +1,77 % 09.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 74,00 -3,44 % 10.10.2025
    DZ BANK - - 28.10.2025
    RBC 73,00 -4,75 % 28.10.2025
    RBC 74,00 -3,44 % 28.10.2025
    BERENBERG 82,00 +6,99 % 28.10.2025
    JPMORGAN 85,00 +10,91 % 28.10.2025
    JPMORGAN 85,00 +10,91 % 28.10.2025
    UBS 78,00 +1,77 % 28.10.2025
    UBS 86,00 +12,21 % 28.10.2025
    JEFFERIES 88,00 +14,82 % 31.10.2025

    DANONE

    ISIN:FR0000120644WKN:851194

    Aktie kaufen oder verkaufen DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 16 Analysten die DANONE Aktie eingestuft.