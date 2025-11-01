Coca-Cola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Coca-Cola Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Coca-Cola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Coca-Cola Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola Aktie beträgt 67,71€ EUR. Die Coca-Cola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,72 %.