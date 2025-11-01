Aktie kaufen oder verkaufen
Coca-Cola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Coca-Cola Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Coca-Cola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Coca-Cola Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola Aktie beträgt 67,71€ EUR. Die Coca-Cola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,72 %.
Analysten und Kursziele für die Coca-Cola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|80,00€
|+16,11 %
|14.10.2025
|RBC
|76,00€
|+10,30 %
|20.10.2025
|JPMORGAN
|79,00€
|+14,66 %
|21.10.2025
|JPMORGAN
|79,00€
|+14,66 %
|21.10.2025
|UBS
|82,00€
|+19,01 %
|21.10.2025
|RBC
|78,00€
|+13,21 %
|22.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2025
+0,25 %
-1,44 %
+5,30 %
-1,16 %
-1,98 %
-3,13 %
+43,80 %
+54,40 %
+282,62 %
