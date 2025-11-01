    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola

    Aktie kaufen oder verkaufen

    Coca-Cola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Coca-Cola Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Coca-Cola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Coca-Cola Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola Aktie beträgt 67,71 EUR. Die Coca-Cola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,72 %.

    Analysten und Kursziele für die Coca-Cola Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 80,00 +16,11 % 14.10.2025
    RBC 76,00 +10,30 % 20.10.2025
    JPMORGAN 79,00 +14,66 % 21.10.2025
    UBS 82,00 +19,01 % 21.10.2025
    RBC 78,00 +13,21 % 22.10.2025
    DZ BANK - - 23.10.2025

    Coca-Cola

    +0,25 %
    -1,44 %
    +5,30 %
    -1,16 %
    -1,98 %
    -3,13 %
    +43,80 %
    +54,40 %
    +282,62 %
    ISIN:US1912161007WKN:850663

