Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 65,19€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,51 %.