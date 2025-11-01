Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 65,19€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,51 %.
Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|60,00€
|-8,42 %
|-
|Bernstein
|50,00€
|-23,69 %
|-
|Deutsche Bank
|65,00€
|-0,79 %
|-
|JPMorgan
|70,00€
|+6,84 %
|-
|JPMorgan
|70,00€
|+6,84 %
|-
|UBS
|80,00€
|+22,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00€
|-3,85 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-23,69 %
|01.10.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|-8,42 %
|01.10.2025
|JPMORGAN
|70,00€
|+6,84 %
|01.10.2025
|UBS
|80,00€
|+22,10 %
|01.10.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|-8,42 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|70,00€
|+6,84 %
|16.10.2025
|UBS
|80,00€
|+22,10 %
|16.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00€
|-0,79 %
|17.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-23,69 %
|20.10.2025
