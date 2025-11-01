Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 220,68€ EUR. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,08 %.