Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Deutsche Börse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 220,68€ EUR. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,08 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Barclays Capital
|280,00€
|+26,98 %
|-
|Deutsche Bank
|291,00€
|+31,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|291,00€
|+31,97 %
|-
|JEFFERIES
|245,00€
|+11,11 %
|07.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|291,00€
|+31,97 %
|08.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|279,00€
|+26,53 %
|09.10.2025
|JPMORGAN
|244,00€
|+10,66 %
|15.10.2025
|RBC
|235,00€
|+6,58 %
|16.10.2025
|RBC
|235,00€
|+6,58 %
|27.10.2025
|JPMORGAN
|244,00€
|+10,66 %
|27.10.2025
|UBS
|250,00€
|+13,38 %
|27.10.2025
|BARCLAYS
|280,00€
|+26,98 %
|27.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2025
|JEFFERIES
|245,00€
|+11,11 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|246,00€
|+11,56 %
|28.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|279,00€
|+26,53 %
|28.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|258,00€
|+17,01 %
|30.10.2025
0,00 %
-2,65 %
-2,95 %
-12,53 %
+3,47 %
+32,49 %
+73,50 %
+163,41 %
+1.082,31 %
