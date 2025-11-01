    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Deutsche Börse AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 220,68 EUR. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,08 %.

    Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Deutsche Bank - - -
    Barclays Capital 280,00 +26,98 % -
    Deutsche Bank 291,00 +31,97 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 291,00 +31,97 % -
    JEFFERIES 245,00 +11,11 % 07.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 291,00 +31,97 % 08.10.2025
    WARBURG RESEARCH 279,00 +26,53 % 09.10.2025
    JPMORGAN 244,00 +10,66 % 15.10.2025
    RBC 235,00 +6,58 % 16.10.2025
    RBC 235,00 +6,58 % 27.10.2025
    JPMORGAN 244,00 +10,66 % 27.10.2025
    UBS 250,00 +13,38 % 27.10.2025
    BARCLAYS 280,00 +26,98 % 27.10.2025
    DZ BANK - - 28.10.2025
    JEFFERIES 245,00 +11,11 % 28.10.2025
    JPMORGAN 246,00 +11,56 % 28.10.2025
    WARBURG RESEARCH 279,00 +26,53 % 28.10.2025
    GOLDMAN SACHS 258,00 +17,01 % 30.10.2025

    Deutsche Boerse

    0,00 %
    -2,65 %
    -2,95 %
    -12,53 %
    +3,47 %
    +32,49 %
    +73,50 %
    +163,41 %
    +1.082,31 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
