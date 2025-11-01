Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 31,76€ EUR. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,48 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|33,00€
|+6,47 %
|-
|Warburg Research
|30,00€
|-3,21 %
|-
|JPMorgan
|35,00€
|+12,92 %
|-
|JPMorgan
|36,00€
|+16,15 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|-3,21 %
|02.10.2025
|MORGAN STANLEY
|35,00€
|+12,92 %
|06.10.2025
|RBC
|34,00€
|+9,70 %
|06.10.2025
|JPMORGAN
|35,00€
|+12,92 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|33,00€
|+6,47 %
|19.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
|JEFFERIES
|33,00€
|+6,47 %
|29.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|-3,21 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|35,00€
|+12,92 %
|29.10.2025
|RBC
|34,00€
|+9,70 %
|29.10.2025
|RBC
|39,00€
|+25,83 %
|29.10.2025
|UBS
|32,00€
|+3,24 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|36,00€
|+16,15 %
|30.10.2025
-0,35 %
+7,95 %
+3,55 %
+6,56 %
+101,88 %
+215,73 %
+291,32 %
+37,20 %
+14,62 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte