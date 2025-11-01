    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 31,76 EUR. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,48 %.

    Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank 33,00 +6,47 % -
    Warburg Research 30,00 -3,21 % -
    JPMorgan 35,00 +12,92 % -
    JPMorgan 36,00 +16,15 % -
    WARBURG RESEARCH 30,00 -3,21 % 02.10.2025
    MORGAN STANLEY 35,00 +12,92 % 06.10.2025
    RBC 34,00 +9,70 % 06.10.2025
    JPMORGAN 35,00 +12,92 % 07.10.2025
    JEFFERIES 33,00 +6,47 % 19.10.2025
    DZ BANK - - 29.10.2025
    JEFFERIES 33,00 +6,47 % 29.10.2025
    WARBURG RESEARCH 30,00 -3,21 % 29.10.2025
    JPMORGAN 35,00 +12,92 % 29.10.2025
    RBC 34,00 +9,70 % 29.10.2025
    RBC 39,00 +25,83 % 29.10.2025
    UBS 32,00 +3,24 % 29.10.2025
    JPMORGAN 36,00 +16,15 % 30.10.2025

    Deutsche Bank

    -0,35 %
    +7,95 %
    +3,55 %
    +6,56 %
    +101,88 %
    +215,73 %
    +291,32 %
    +37,20 %
    +14,62 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
