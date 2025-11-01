Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 31,76€ EUR. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,48 %.