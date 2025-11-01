Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 60,96€ EUR. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,90 %.
Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|54,00€
|-3,54 %
|-
|Analyst
|54,00€
|-3,54 %
|-
|Analyst
|60,00€
|+7,18 %
|-
|JPMorgan
|68,00€
|+21,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00€
|+25,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|79,00€
|+41,12 %
|-
|JPMORGAN
|68,00€
|+21,47 %
|02.10.2025
|RBC
|55,00€
|-1,75 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|55,00€
|-1,75 %
|09.10.2025
|JPMORGAN
|68,00€
|+21,47 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+7,18 %
|14.10.2025
|RBC
|54,00€
|-3,54 %
|16.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00€
|-1,75 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00€
|-1,75 %
|29.10.2025
|RBC
|54,00€
|-3,54 %
|29.10.2025
|BERENBERG
|60,00€
|+7,18 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+7,18 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|62,00€
|+10,75 %
|29.10.2025
|UBS
|56,00€
|+0,04 %
|29.10.2025
|UBS
|61,00€
|+8,97 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|68,00€
|+21,47 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|68,00€
|+21,47 %
|29.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|60,00€
|+7,18 %
|29.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00€
|+7,18 %
|30.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00€
|+7,18 %
|30.10.2025
-0,67 %
+5,65 %
+4,26 %
+9,68 %
+0,54 %
-4,58 %
+50,86 %
-15,28 %
+189,20 %
