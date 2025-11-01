    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    Aktie kaufen oder verkaufen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DHL Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 44,83 EUR. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,48 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Post AG!
    Long
    37,02€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,09€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 42,00 +5,37 % -
    UBS 36,00 -9,68 % 10.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 42,00 +5,37 % 13.10.2025
    JEFFERIES 60,00 +50,53 % 22.10.2025
    JPMORGAN 47,00 +17,91 % 28.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 42,00 +5,37 % 30.09.2025

    DHL Group

    +0,71 %
    +1,56 %
    +4,53 %
    -0,53 %
    +7,29 %
    +10,73 %
    +3,79 %
    +47,21 %
    +86,26 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,85, was eine Steigerung von +5,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 6 Analysten die DHL Group Aktie eingestuft.