DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DHL Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 44,83€ EUR. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,48 %.
Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|42,00€
|+5,37 %
|-
|UBS
|36,00€
|-9,68 %
|10.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00€
|+5,37 %
|13.10.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+50,53 %
|22.10.2025
|JPMORGAN
|47,00€
|+17,91 %
|28.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00€
|+5,37 %
|30.09.2025
+0,71 %
+1,56 %
+4,53 %
-0,53 %
+7,29 %
+10,73 %
+3,79 %
+47,21 %
+86,26 %
