    Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Deutsche Telekom

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 42,40 EUR. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,04 %.

    Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank 42,00 +55,56 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 42,00 +55,56 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 42,00 +55,56 % 09.10.2025
    JPMORGAN 43,00 +59,26 % 23.10.2025
    JPMORGAN 43,00 +59,26 % 29.10.2025

    Deutsche Telekom

    -1,75 %
    -7,30 %
    -5,09 %
    -13,88 %
    -1,90 %
    +42,51 %
    +108,20 %
    +73,30 %
    +70,83 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

    Verfasst von Analysten Monitor
    Aktie kaufen oder verkaufen Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 5 Analysten die Deutsche Telekom Aktie eingestuft.