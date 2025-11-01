Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Deutsche Telekom
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 42,40€ EUR. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,04 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|42,00€
|+55,56 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00€
|+55,56 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00€
|+55,56 %
|09.10.2025
|JPMORGAN
|43,00€
|+59,26 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|43,00€
|+59,26 %
|29.10.2025
-1,75 %
-7,30 %
-5,09 %
-13,88 %
-1,90 %
+42,51 %
+108,20 %
+73,30 %
+70,83 %
