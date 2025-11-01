Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 42,40€ EUR. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,04 %.