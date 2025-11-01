Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

17 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 210,30€ EUR. Die Airbus Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,48 %.