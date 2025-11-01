Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: franz massard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 210,30€ EUR. Die Airbus Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,48 %.
Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|220,00€
|+3,07 %
|-
|Analyst
|220,00€
|+3,07 %
|-
|Berenberg Bank
|205,00€
|-3,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|209,00€
|-2,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|228,00€
|+6,82 %
|-
|JEFFERIES
|225,00€
|+5,41 %
|08.10.2025
|RBC
|220,00€
|+3,07 %
|08.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|209,00€
|-2,08 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|225,00€
|+5,41 %
|14.10.2025
|JPMORGAN
|220,00€
|+3,07 %
|14.10.2025
|UBS
|220,00€
|+3,07 %
|14.10.2025
|BERENBERG
|200,00€
|-6,30 %
|19.10.2025
|RBC
|220,00€
|+3,07 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00€
|+14,78 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|235,00€
|+10,10 %
|29.10.2025
|RBC
|220,00€
|+3,07 %
|29.10.2025
|UBS
|240,00€
|+12,44 %
|29.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2025
|BERENBERG
|205,00€
|-3,96 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|240,00€
|+12,44 %
|30.10.2025
+0,16 %
+2,38 %
+8,30 %
+21,52 %
+47,79 %
+93,95 %
+237,56 %
+244,05 %
+1.074,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
