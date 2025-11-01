ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 14,75€ EUR. Die ENI Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,75 %.