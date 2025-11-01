Aktie kaufen oder verkaufen
ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Eni S.p.A.
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 14,75€ EUR. Die ENI Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,75 %.
Analysten und Kursziele für die ENI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|14,00€
|-12,45 %
|-
|JPMorgan
|16,00€
|+0,06 %
|-
|JPMORGAN
|16,00€
|+0,06 %
|02.10.2025
|RBC
|17,00€
|+6,32 %
|22.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|24.10.2025
|RBC
|17,00€
|+6,32 %
|24.10.2025
|UBS
|15,00€
|-6,19 %
|24.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|17,00€
|+6,32 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|+0,06 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|17,00€
|+6,32 %
|24.10.2025
|BARCLAYS
|18,00€
|+12,57 %
|26.10.2025
|BERENBERG
|14,00€
|-12,45 %
|28.10.2025
+0,81 %
+2,42 %
+5,09 %
+6,91 %
+13,80 %
+20,39 %
+163,09 %
+6,54 %
+186,41 %
