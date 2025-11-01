    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI

    Aktie kaufen oder verkaufen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Eni S.p.A.

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 14,75 EUR. Die ENI Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,75 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ENI S.p.A.!
    Short
    17,04€
    Basispreis
    1,10
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    14,93€
    Basispreis
    1,10
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die ENI Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 14,00 -12,45 % -
    JPMorgan 16,00 +0,06 % -
    JPMORGAN 16,00 +0,06 % 02.10.2025
    RBC 17,00 +6,32 % 22.10.2025
    DZ BANK - - 24.10.2025
    RBC 17,00 +6,32 % 24.10.2025
    UBS 15,00 -6,19 % 24.10.2025
    GOLDMAN SACHS 17,00 +6,32 % 24.10.2025
    JPMORGAN 16,00 +0,06 % 24.10.2025
    JPMORGAN 17,00 +6,32 % 24.10.2025
    BARCLAYS 18,00 +12,57 % 26.10.2025
    BERENBERG 14,00 -12,45 % 28.10.2025

    ENI

    +0,81 %
    +2,42 %
    +5,09 %
    +6,91 %
    +13,80 %
    +20,39 %
    +163,09 %
    +6,54 %
    +186,41 %
    ISIN:IT0003132476WKN:897791

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,79, was eine Steigerung von +5,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 12 Analysten die ENI Aktie eingestuft.