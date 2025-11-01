Aktie kaufen oder verkaufen
EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 285,15€ EUR. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,22 %.
Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|350,00€
|+10,20 %
|-
|Analyst
|305,00€
|-3,97 %
|-
|UBS
|291,00€
|-8,38 %
|-
|JPMorgan
|300,00€
|-5,54 %
|-
|UBS
|280,00€
|-11,84 %
|03.10.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|-5,54 %
|16.10.2025
|RBC
|305,00€
|-3,97 %
|16.10.2025
|UBS
|291,00€
|-8,38 %
|17.10.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+10,20 %
|17.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|250,00€
|-21,28 %
|19.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.10.2025
|BARCLAYS
|345,00€
|+8,63 %
|20.10.2025
|RBC
|340,00€
|+7,05 %
|27.10.2025
-0,81 %
+2,23 %
+16,45 %
+22,97 %
+51,06 %
+97,72 %
+202,15 %
+172,19 %
+422,51 %
