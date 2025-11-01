Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Medical Care Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 44,00€ EUR. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,52 %.