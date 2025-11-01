    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Medical Care Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 44,00 EUR. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,52 %.

    Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 48,00 +3,07 % -
    JPMORGAN 41,00 -11,96 % 16.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 54,00 +15,95 % 17.10.2025
    JEFFERIES 36,00 -22,70 % 30.09.2025
    JPMORGAN 41,00 -11,96 % 30.10.2025

    Fresenius Medical Care

    +0,43 %
    -0,43 %
    +5,09 %
    +2,48 %
    +32,69 %
    +78,10 %
    -29,06 %
    -43,49 %
    +142,88 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580

