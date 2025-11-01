Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 73,71€ EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,65 %.
Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|72,00€
|-2,96 %
|-
|Warburg Research
|69,00€
|-7,01 %
|-
|JEFFERIES
|72,00€
|-2,96 %
|14.10.2025
|JPMORGAN
|77,00€
|+3,77 %
|14.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+14,56 %
|20.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|69,00€
|-7,01 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|72,00€
|-2,96 %
|28.10.2025
