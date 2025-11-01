Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 73,71€ EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,65 %.