JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 15 Euro - 'Underweight'
- JPMorgan senkt Puma-Kursziel auf 15 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Underweight".
- Umsatzrückgang von 5% bis 2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es gebe weiterhin mehr Fragen als Antworten, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht. Sie rechnet für 2026 mit einem weiteren Umsatzrückgang um 5 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 18,44 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -13,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,07 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -18,66 %/+116,92 % bedeutet.
Ich finde es auch nicht zielführend Charts und Tiefs aus vor 10 oder 20 Jahren zu zeigen. Wem hilft das? 2009 Stand Nike bei 7€, Adidas bei 20€ und Puma bei 10€.
Und der Absturz den Puma vollführte ist im Vergleich zu Adidas und Nike relativ gesehen nicht viel dramatischer. Wie ich schon einmal schrieb liegt Puma sogar in der Gesamtperformance vor beiden Konkurrenten. Und der Absturz von Pumas Allzeithoch bei 115€ auf 16€ ist stark. Nike von 155€ auf 47€ oder Adidas 335€ auf 94€ nicht unglaublich besser. Im Vergleich dazu hatte Puma vorher aber ein Wachstum von 3.000% vollführt. So gesehen kommt es auf den Blickwinkel an von wo man die Betrachtung beginnt.
Und nicht zuletzt kann man Puma für das schlechteste Unternehmen auf der Welt halten, warum man dann aber einen Einstieg plant oder einfach nur hier ist um zu sagen das man es Scheiße findet versteh ich nicht. Wenn man begründet das hat zu meiner Meinung geführt wäre das ja noch ein Mehrwert für alle.
In diesem Sinne einfach das was Hoeld und Berenberg sagt. Große Chancen große Risiken.
Nun ja, das ist ja klar, dass die großen 3 Sportartikel-Hersteller in den letzten ca. 2 Jahren, sehr schlecht liefen.
Die Zahlen waren im Rahmen der Erwartungen!