JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 15 Euro - 'Underweight'

Aktientrend_ schrieb 31.10.25, 21:54

Gruß zum Wochenende. Was man auch immer über Puma lesen muss wie schlecht das Unternehmen ist, die Produkte schlecht, kurz vor der Pleite, kann nichts, konnte nichts aber allen gemein ist ich steige in dieses tote schlechte Unternehmen ein sobald der Kurs noch etwas tiefer steht. Dann Weidmannsheil.



Ich finde es auch nicht zielführend Charts und Tiefs aus vor 10 oder 20 Jahren zu zeigen. Wem hilft das? 2009 Stand Nike bei 7€, Adidas bei 20€ und Puma bei 10€.



Und der Absturz den Puma vollführte ist im Vergleich zu Adidas und Nike relativ gesehen nicht viel dramatischer. Wie ich schon einmal schrieb liegt Puma sogar in der Gesamtperformance vor beiden Konkurrenten. Und der Absturz von Pumas Allzeithoch bei 115€ auf 16€ ist stark. Nike von 155€ auf 47€ oder Adidas 335€ auf 94€ nicht unglaublich besser. Im Vergleich dazu hatte Puma vorher aber ein Wachstum von 3.000% vollführt. So gesehen kommt es auf den Blickwinkel an von wo man die Betrachtung beginnt.



Und nicht zuletzt kann man Puma für das schlechteste Unternehmen auf der Welt halten, warum man dann aber einen Einstieg plant oder einfach nur hier ist um zu sagen das man es Scheiße findet versteh ich nicht. Wenn man begründet das hat zu meiner Meinung geführt wäre das ja noch ein Mehrwert für alle.



In diesem Sinne einfach das was Hoeld und Berenberg sagt. Große Chancen große Risiken.