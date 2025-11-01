Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 44/25
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 44/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Deutsche Bank
Performance KW 44/25: +8,61 %
DAX Top 1
Mercedes-Benz Group
Performance KW 44/25: +6,63 %
DAX Top 2
RWE
Performance KW 44/25: +6,55 %
DAX Top 3
Siemens Energy
Performance KW 44/25: +5,34 %
DAX Top 4
Commerzbank
Performance KW 44/25: +4,88 %
DAX Top 5
Deutsche Telekom
Performance KW 44/25: -7,00 %
DAX Flop 1
DAX Flop 2
Zalando
Performance KW 44/25: -7,81 %
DAX Flop 3
Symrise
Performance KW 44/25: -10,17 %
DAX Flop 4
adidas
Performance KW 44/25: -12,39 %
DAX Flop 5
SMA Solar Technology
Performance KW 44/25: +19,35 %
TecDAX Top 1
Nordex
Performance KW 44/25: +16,71 %
TecDAX Top 2
Evotec
Performance KW 44/25: +2,67 %
TecDAX Top 3
Infineon Technologies
Performance KW 44/25: +2,23 %
TecDAX Top 4
Elmos Semiconductor
Performance KW 44/25: +2,06 %
TecDAX Top 5
TecDAX Flop 1
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 44/25: -7,88 %
TecDAX Flop 2
HENSOLDT
Performance KW 44/25: -8,06 %
TecDAX Flop 3
Kontron
Performance KW 44/25: -11,15 %
TecDAX Flop 4
SUESS MicroTec
Performance KW 44/25: -21,28 %
TecDAX Flop 5
NVIDIA
Performance KW 44/25: +10,95 %
Dow Jones Top 1
Caterpillar
Performance KW 44/25: +10,40 %
Dow Jones Top 2
Amazon
Performance KW 44/25: +10,11 %
Dow Jones Top 3
IBM
Performance KW 44/25: +8,43 %
Dow Jones Top 4
JPMorgan Chase
Performance KW 44/25: +5,11 %
Dow Jones Top 5
Unitedhealth Group
Performance KW 44/25: -5,46 %
Dow Jones Flop 1
Walmart
Performance KW 44/25: -5,50 %
Dow Jones Flop 2
Nike (B)
Performance KW 44/25: -7,34 %
Dow Jones Flop 3
Boeing
Performance KW 44/25: -8,21 %
Dow Jones Flop 4
Honeywell International
Performance KW 44/25: -8,79 %
Dow Jones Flop 5
Regeneron Pharmaceuticals
Performance KW 44/25: +13,38 %
US Tech 100 Top 1
Marvell Technology
Performance KW 44/25: +12,96 %
US Tech 100 Top 2
Palantir
Performance KW 44/25: +11,12 %
US Tech 100 Top 3
NVIDIA
Performance KW 44/25: +10,95 %
US Tech 100 Top 4
Amazon
Performance KW 44/25: +10,11 %
US Tech 100 Top 5
Automatic Data Processing
Performance KW 44/25: -7,63 %
US Tech 100 Flop 1
Honeywell International
Performance KW 44/25: -8,79 %
US Tech 100 Flop 2
CoStar Group
Performance KW 44/25: -11,36 %
US Tech 100 Flop 3
Meta Platforms (A)
Performance KW 44/25: -11,66 %
US Tech 100 Flop 4
Dexcom
Performance KW 44/25: -18,02 %
US Tech 100 Flop 5
Deutsche Bank
Performance KW 44/25: +8,61 %
E-Stoxx 50 Top 1
ING Group
Performance KW 44/25: +7,14 %
E-Stoxx 50 Top 2
Mercedes-Benz Group
Performance KW 44/25: +6,63 %
E-Stoxx 50 Top 3
Siemens Energy
Performance KW 44/25: +5,34 %
E-Stoxx 50 Top 4
Banco Santander
Performance KW 44/25: +4,70 %
E-Stoxx 50 Top 5
Vinci
Performance KW 44/25: -5,48 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Deutsche Telekom
Performance KW 44/25: -7,00 %
E-Stoxx 50 Flop 2
E-Stoxx 50 Flop 3
Wolters Kluwer
Performance KW 44/25: -7,31 %
E-Stoxx 50 Flop 4
adidas
Performance KW 44/25: -12,39 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 44/25: +8,23 %
SMI Top 1
Amrize
Performance KW 44/25: +6,03 %
SMI Top 2
Holcim
Performance KW 44/25: +2,27 %
SMI Top 3
ABB
Performance KW 44/25: +2,00 %
SMI Top 4
Swisscom
Performance KW 44/25: +1,37 %
SMI Top 5
Geberit
Performance KW 44/25: -4,56 %
SMI Flop 1
Lonza Group
Performance KW 44/25: -4,59 %
SMI Flop 2
Novartis
Performance KW 44/25: -4,80 %
SMI Flop 3
Givaudan
Performance KW 44/25: -6,50 %
SMI Flop 4
Sika
Performance KW 44/25: -8,67 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 44/25: +9,66 %
ATX Top 1
Erste Group Bank
Performance KW 44/25: +6,50 %
ATX Top 2
Raiffeisen Bank International
Performance KW 44/25: +5,01 %
ATX Top 3
Andritz
Performance KW 44/25: +3,82 %
ATX Top 4
Verbund Akt.(A)
Performance KW 44/25: +3,53 %
ATX Top 5
Immofinanz
Performance KW 44/25: -2,86 %
ATX Flop 1
DO & CO
Performance KW 44/25: -3,47 %
ATX Flop 2
PORR
Performance KW 44/25: -3,99 %
ATX Flop 3
Wienerberger
Performance KW 44/25: -4,21 %
ATX Flop 4
STRABAG
Performance KW 44/25: -5,00 %
ATX Flop 5
China Mengniu Dairy
Performance KW 44/25: +11,05 %
Hang Seng Top 1
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 44/25: +10,14 %
Hang Seng Top 2
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 44/25: +9,39 %
Hang Seng Top 3
China Hongqiao Group
Performance KW 44/25: +7,80 %
Hang Seng Top 4
Orient Overseas (International)
Performance KW 44/25: +6,45 %
Hang Seng Top 5
Anta Sports Products
Performance KW 44/25: -7,17 %
Hang Seng Flop 1
JD Health International
Performance KW 44/25: -8,80 %
Hang Seng Flop 2
Haidilao International Holding
Performance KW 44/25: -8,88 %
Hang Seng Flop 3
China Construction Bank (H)
Performance KW 44/25: -9,79 %
Hang Seng Flop 4
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 44/25: -9,82 %
Hang Seng Flop 5
