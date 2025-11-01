WOMEN'S TENNIS ASSOCIATION FEIERT GLOBALEN STIL UND KULTUR MIT IKONISCHEN PORTRÄTS DER WTA-FINALS 2025

RIYADH, Saudi-Arabien, 1. November 2025 /PRNewswire/ -- Vor dem Saisonende WTA Finals Riyadh presented by PIF zeigen die größten Stars des Damentennis, wie Sport und Stil das weltweite Wachstum und die kulturelle Anziehungskraft des Spiels weiter vorantreiben - in Designer-Looks für die offiziellen WTA Finals Spielerinnen-Porträts, die heute von der WTA (Women's Tennis Association) veröffentlicht wurden.

Ganz im Sinne des Pioniergeistes der WTA feiern die diesjährigen Porträts die Kraft und Individualität der Superstars, die nicht nur den Sport, sondern auch die Kultur prägen. Die Spielerinnen trugen Outfits von verschiedenen internationalen Designern, darunter Coco Gauff in einer Sonderanfertigung von Miu Miu, Jasmine Paolini in Brunello Cucinelli, Aryna Sabalenka in Alberta Ferretti, Iga Swiatek in einer Sonderanfertigung von Lurline (einer saudi-arabischen Marke, die von den Schwestern Sarah und Siham Albinali gegründet wurde), Taylor Townsend in Hervé Léger, Luisa Stefani in Altuzarra und viele mehr (alle Details zu den Outfits der Spielerinnen finden Sie HIER ).

"Es war schön zu sehen, wie sich alle in den verschiedensten Outfits und Stilen gekleidet haben, und es macht immer Spaß, sich herauszuputzen", sagte Gauff, die amtierende WTA-Finals-Einzelmeisterin. "Wir gehen das ganze Jahr über, von Turnier zu Turnier, in Trainingskleidung. Dies war eine Gelegenheit , unsere Persönlichkeiten und unseren Stil zu zeigen und uns als Ganzes in einem anderen Licht zu präsentieren."

In diesem Jahr wurden die offiziellen Porträts von der preisgekrönten jemenitisch-ägyptisch-amerikanischen Künstlerin Yumna Al-Arashi im Bab AlSaad, einem kulturellen Rückzugsort im historischen Viertel von Diriyah, aufgenommen. SJS Studios (NYC) war für die kreative Leitung und das Styling verantwortlich.

Jedes Porträt zeigt die acht weltbesten Einzelspielerinnen und -spieler sowie die besten Doppelteams, darunter:

Einzelne: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova , Jessica Pegula , Madison Keys , Jasmine Paolini , Elena Rybakina

Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, , , , , Elena Rybakina Doppelgänger: Sara Errani & Jasmine Paolini , Taylor Townsend & Katerina Siniakova , Gabriela Dabrowski & Erin Routliffe , Elise Mertens & Veronika Kudermetova, Diana Shnaider & Mirra Andreeva , Su-Wei Hsieh & Jelena Ostapenko , Timea Babos & Luisa Stefani , Asia Muhammad & Demi Schuurs

In den nächsten acht Tagen werden die Spielerinnen um ein Rekordpreisgeld von 15,5 Millionen Dollar kämpfen, wobei eine ungeschlagene Siegerin im Einzel 5,235 Millionen Dollar erhält, das höchste Preisgeld in der Geschichte des Frauensports.

Der siegreiche Einzelspieler erhält die Billie Jean King Trophy, die Martina Navratilova Trophy geht an das siegreiche Doppel.

Die Spiele beginnen am Samstag, den 1. November, in der King Saud University Sports Arena und dauern bis November. 8.

ÜBER DIE WTA

Die WTA ist die erste Adresse für den Frauensport.

Die WTA wurde 1973 von der Visionärin Billie Jean King gegründet, um die Chancengleichheit für Frauen im Tennis zu fördern, und seitdem haben wir immer wieder Grenzen überschritten. Heute sind wir das Kraftzentrum des professionellen Frauensports, das Athletinnen in furchtlosen Wettkämpfen vereint und Menschen durch die Liebe zum Tennis zusammenbringt.

Die Hologic WTA Tour teilt die Spannung jedes Aufschlags, jedes Ballwechsels und jedes Matchpunktes mit einem Publikum von mehr als einer Milliarde Menschen auf der ganzen Welt. Die Spielerinnen kämpfen in Turnierarenen auf sechs Kontinenten um PIF-WTA-Ranglistenpunkte, bevor die Saison bei den WTA Finals ihren Höhepunkt erreicht, wo die besten Einzel- und Doppel-Superstars um den Titel des Jahreschampions kämpfen.

Unsere Ambitionen gehen weit über das Gericht hinaus. Wir setzen uns für unsere 1 600 unglaublichen Athletinnen und Athleten ein und treiben den Wandel voran, indem wir uns für die Gesundheit und die Selbstbestimmung von Frauen auf der ganzen Welt einsetzen.

Versammeln Sie die Welt: wtatennis.com .

