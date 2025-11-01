Ampace präsentiert innovative Batterielösungen für die Mikro-E-Mobilität auf der kommenden EICMA 2025

MAILAND , 1. November 2025 /PRNewswire/ -- Die EICMA 2025 (Internationale Motorradausstellung), die viele der weltweit führenden Motorrad- und Fahrradmarken zusammenbringt, wird am 4. November eröffnet und die neuesten Produkte und Spitzentechnologien der Branche präsentieren. Auf der diesjährigen Messe werden renommierte Marken wie Honda und Surron vertreten sein, und mehrere teilnehmende Unternehmen haben sich zufällig für denselben Batteriepartner entschieden - Ampace. Als Lieferant, der sich der Forschung, Entwicklung, Produktion und Herstellung von Batterien verschrieben hat, wird Ampace zum dritten Mal auf der EICMA vertreten sein und seine Micro E-mobility Battery Solutions präsentieren.

Fokus auf Schlüsselszenarien

Ampace wird seine Mikro-E-Mobilitäts-Batterielösungen vorstellen, die für zwei Schlüsselszenarien zugeschnitten sind: Hervorragende Lösungen für E-Motorräder und effiziente Lösungen für den Austausch von Batterien in Städten.

Im Rahmen der Excellent E-motorcycles Solutions, , wurden die Batterien der Kun-Era-Serie und die zylindrischen E30P-Zellen speziell für E-Motorräder entwickelt und bieten sowohl eine hohe Kapazität als auch eine hohe Leistungsabgabe, um die Reichweite deutlich zu erhöhen.

Effiziente Urban-Batteriewechsel-Lösungen betonen „Werterhaltung und Benutzerfreundlichkeit", um die Rentabilität der Betreiber zu steigern, und ermöglichen es den Fahrern, den ganzen Tag mit nur einem Batteriewechsel zu fahren - was Effizienz in Gewinn umwandelt.

Der Exzellenz verpflichtet

Ampace führt kontinuierlich Innovationen in allen Produktsegmenten durch, verbessert seine Produktfähigkeiten und baut umfassende strategische Partnerschaften mit Branchenführern auf. Das Unternehmen bietet neue Energieprodukte und -dienstleistungen, die sich durch höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen, für über 50 Millionen Nutzer in mehr als 30 Ländern und Regionen weltweit. Bis heute hat Ampace die EcoVadis-Silbermedaille (Top 10 % weltweit) und einen Fortune China Tech 50-Rang errungen und sich damit zu einem weltweit führenden Lithiumbatterie-Unternehmen entwickelt.

Neben der Präsentation von Micro E-mobility Battery Solutions wird Ampace gemeinsam mit Partnern wie Wuyang-Honda, NIU und Surron entwickelte Vorzeigemodelle vorstellen. Auf der EICMA 2025, der weltweit führenden Veranstaltung für die Zweiradindustrie, laden wir Sie herzlich ein, den Ampace-Stand (H5-C88a) zu besuchen und zu erleben, wie Hochleistungsbatterien die wahre Kraft des elektrischen Fahrens entfesseln.

