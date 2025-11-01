The GlenJourneys von Ajay Devgn und Cartel Bros. gewinnt auf der globalen Bühne mit dem Titel Bester Single Malt Scotch Whisky" bei der IWS 2025 und der Goldmedaille bei den Spirits Selection Awards in Mexiko

Die Marke wurde mit dem Titel "Bester Single Malt Scotch Whisky" bei den India Wines & Spirits Awards 2025 und einer Goldmedaille bei den Spirits Selection Awards in Mexiko ausgezeichnet, was ein bemerkenswertes Debüt für einen Premium-Whisky in indischem Besitz auf der Weltbühne darstellt.

MUMBAI, Indien, 1. November 2025 /PRNewswire/ -- Indiens Luxus-Spirituosenlandschaft stößt auf globale Anerkennung an, da The GlenJourneys Cask Series , der Premium-Single-Malt-Whisky, der von Schauspieler und Unternehmer Ajay Devgn in Zusammenarbeit mit Cartel Bros mitbegründet wurde, zwei prestigeträchtige internationale Auszeichnungen erhält.

Diese ersten Auszeichnungen unterstreichen das unerschütterliche Engagement von The GlenJourneys für Handwerkskunst, Innovation und Authentizität. Die GlenJourneys 21 Jahre alte Pioneer Edition mit nur 600 Flaschen weltweit , machen ihn zusätzlich zu einem exklusiven Erlebnis. Destilliert und gereift in den schottischen Highlands verkörpert der Whisky einen sorgfältigen Prozess - gereift in handverlesenen amerikanischen Eichenfässern und veredelt in Rum-, Bourbon- und Sherryfässern. Mit einem Preis von ₹6.409 liefert die Cask Series einen reichhaltigen, vielschichtigen Ausdruck, der Tiefe, Sanftheit und Komplexität ausbalanciert - Qualitäten, die bei Kennern und Kritikern weltweit gleichermaßen Anklang gefunden haben.

Zu diesem Meilenstein sagte Ajay Devgn, Mitbegründer von The GlenJourneys, "So früh eine solche globale Anerkennung zu erhalten, ist sowohl demütigend als auch inspirierend. The GlenJourneys entstand aus der Vision, etwas Zeitloses zu schaffen, einen Whisky, der eine Geschichte von Leidenschaft, Beharrlichkeit und Kunstfertigkeit erzählt. Diese Auszeichnungen bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel war es schon immer, Indien auf die globale Whisky-Landkarte zu setzen, und dieser Sieg motiviert uns, die Messlatte für Exzellenz immer höher zu legen."

Mokksh Sani, Gründer von Living Liquidz und Mansionz und Mitbegründer von Cartel Bros, fügte hinzu: "Der indische Markt für Luxus-Spirituosen entwickelt sich rasant, und The GlenJourneys steht für diese Entwicklung. Es ist wirklich etwas Besonderes, dass die Marke schon so früh in ihrer Entwicklung so viel weltweite Anerkennung erfährt. In jeder Flasche stecken Jahre der Geduld, der Kunstfertigkeit und des unermüdlichen Strebens nach Perfektion. Diese Auszeichnungen erinnern uns daran, dass Authentizität und Handwerkskunst weiterhin die universelle Sprache der Exzellenz sprechen".

Die GlenJourneys Cask Series ist derzeit in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften in Maharashtra erhältlich und wird in den kommenden Monaten schrittweise in anderen Großstädten eingeführt, was den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für Luxus-Spirituosen in indischem Besitz auf der Weltkarte markiert.

ÜBER DIE GLENJOURNEYS

Der GlenJourneys ist ein 21 Jahre alter exklusiver Single Malt Scotch Whisky, der von Cartel Bros. hergestellt wird, den Schöpfern von Glenwalk, und von Ajay Devgn mitbegründet wurde. In handverlesenen Fässern aus amerikanischer Eiche gereift, bietet dieser limitierte Whisky ein reichhaltiges, weiches und komplexes Geschmacksprofil mit Noten von Vanille, reifen Früchten und einem Hauch von Rauch, der lange nachklingt.

