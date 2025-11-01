Wie China sich für Offenheit und Multilateralismus einsetzt, um eine asiatisch-pazifische Gemeinschaft aufzubauen

BEIJING, 1. November 2025 /PRNewswire/ -- Unter dem bernsteinfarbenen Herbsthimmel und inmitten der jahrhundertealten Tempel von Gyeongju in der Republik Korea (ROK) versammelten sich führende Politiker aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum zum 32. Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC), um über die Zukunft der Region und gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren.

Während des 32. APEC-Wirtschaftsgipfels in Gyeongju veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie das Engagement und die Vision von Chinas Präsident Xi Jinping für Offenheit und Multilateralismus strategische Leitlinien für den Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft liefern und wie die von China vorgeschlagenen Initiativen und Kooperationsprojekte Chancen und gemeinsamen Wohlstand für die Region und die Welt schaffen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping nahm am 32. APEC-Wirtschaftsgipfel teil und hielt eine schriftliche Rede vor dem APEC-CEO-Gipfel, in der er Chinas Bekenntnis zu Offenheit, Multilateralismus und gemeinsamem Wohlstand bekräftigte.

„Wir sollten uns erneut zur Gründungsmission der APEC bekennen und durch eine dynamischere und widerstandsfähigere Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum einen herausragenden Beitrag für die Welt leisten", erklärte Xi in seiner schriftlichen Rede vor dem APEC-CEO-Gipfel.

„In China zu investieren bedeutet, in die Zukunft zu investieren"

In seiner Rede vor den Staats- und Regierungschefs der Region auf der ersten Sitzung des 32. APEC-Wirtschaftsgipfels versprach Präsident Xi, dass China seine umfassenden Reformen weiter vertiefen und die Öffnung auf hohem Niveau ausweiten werde, um durch die neuesten Errungenschaften der chinesischen Modernisierung neue Chancen für den asiatisch-pazifischen Raum und die Welt zu schaffen.

Konkrete Maßnahmen belegen Chinas Bekenntnis zur Offenheit. Die nationale Negativliste für ausländische Investitionen wurde auf 29 Punkte reduziert und im verarbeitenden Gewerbe vollständig abgeschafft. Die Visumbefreiung gilt nun für 76 Länder durch einseitige oder gegenseitige Vereinbarungen, wodurch es für ausländische Geschäftsleute, Touristen und Fachkräfte einfacher denn je ist, in China zu investieren, zu arbeiten und zu leben. Wie Xi betonte: „Eine Partnerschaft mit China bedeutet, Chancen zu nutzen. An China zu glauben bedeutet, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und in China zu investieren bedeutet, in die Zukunft zu investieren."