Berkshire schwimmt im Geld – doch Anleger zweifeln an der Nach-Buffett-Ära

Obwohl der operative Gewinn im dritten Quartal um satte 34 Prozent auf 13,49 Milliarden US-Dollar stieg und der Nettogewinn 30,8 Milliarden erreichte, wächst die Unsicherheit. Denn während andere vom Wirtschaftsaufschwung profitieren, legte der Umsatz bei Berkshire nur um magere 2 Prozent zu – deutlich weniger als die US-Wirtschaft insgesamt.

Für Analystin Cathy Seifert von CFRA ist klar: "Berkshire gilt als Spiegelbild der US-Wirtschaft – doch aktuell hinkt der Konzern hinterher", sagte sie gegenüber Reuters. Die Berkshire-Aktie blieb 2025 bislang deutlich hinter dem breiten Markt zurück, allein seit Mai ging es um 12 Prozent nach unten.