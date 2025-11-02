Buffetts Earnings-Abschied
Berkshire schwimmt im Geld – doch Anleger zweifeln an der Nach-Buffett-Ära
Berkshire Hathaway sitzt auf einem gigantischen Geldberg von 381,7 Milliarden US-Dollar – so viel wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens. Doch Anleger macht das langsam nervös: Wohin mit dem Geld?
- Berkshire hat 381,7 Mrd. US-Dollar Cash-Reserven.
- Umsatzwachstum nur 2%, Gewinn steigt um 34%.
- Buffett übergibt an Abel, Dividende historisch möglich.
Obwohl der operative Gewinn im dritten Quartal um satte 34 Prozent auf 13,49 Milliarden US-Dollar stieg und der Nettogewinn 30,8 Milliarden erreichte, wächst die Unsicherheit. Denn während andere vom Wirtschaftsaufschwung profitieren, legte der Umsatz bei Berkshire nur um magere 2 Prozent zu – deutlich weniger als die US-Wirtschaft insgesamt.
Für Analystin Cathy Seifert von CFRA ist klar: "Berkshire gilt als Spiegelbild der US-Wirtschaft – doch aktuell hinkt der Konzern hinterher", sagte sie gegenüber Reuters. Die Berkshire-Aktie blieb 2025 bislang deutlich hinter dem breiten Markt zurück, allein seit Mai ging es um 12 Prozent nach unten.
Auch strategisch herrscht Stillstand: Zum zwölften Mal in Folge hat Berkshire mehr Aktien verkauft als gekauft, unter anderem Anteile an Apple und American Express. Gleichzeitig wurde die eigene Aktie das fünfte Quartal in Folge nicht zurückgekauft – trotz unterdurchschnittlicher Kursentwicklung.
Hinter den Kulissen bereitet sich Buffett, 95, auf seinen Abschied vor. Zum Jahresende übergibt er das Ruder an Greg Abel, der als operativ versierter, aber risikoscheuer Nachfolger gilt. Die spannende Frage: Was passiert mit dem Cash-Berg von 381,7 Milliarden US-Dollar? Eine Dividende wäre eine historische Premiere – die letzte Ausschüttung gab es 1967.
Ein Teil des Geldes ist bereits verplant: Für 9,7 Milliarden US-Dollar will Berkshire die Chemiesparte von Occidental Petroleum übernehmen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion