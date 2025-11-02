Dieser MDAX-Verdoppler ist kaum zu stoppen

Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 10 Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Euro, während der Umsatz stabil blieb. Das bereinigte Ebit sank zwar um 13 Prozent auf 190,5 Millionen Euro, lag damit aber über Analystenschätzungen. Der Nettogewinn kletterte dank besserem Finanzergebnis und geringerer Steuerlast um über 60 Prozent auf 119 Millionen Euro.

Kion konkretisierte die Jahresprognose: Beim Umsatz rechnet der Konzern nun mit 11,1 bis 11,4 Milliarden Euro (zuvor: 10,9 bis 11,7 Milliarden Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll zwischen 760 und 820 Millionen Euro liegen – etwas enger gefasst und im Mittel leicht unter Markterwartung. Die Rendite auf das gebundene Kapital (ROCE) wird nun mit 7,4 bis 8,0 Prozent prognostiziert. Im margenstarken Automationssegment sieht KION jedoch über den Erwartungen liegende Impulse.

Die Analysten von Bernstein Research haben ihre positive Einschätzung für den Gabelstapler- und Automatisierungsspezialisten bekräftigt – trotz einer beeindruckenden Kursrally von fast 100 Prozent seit Jahresbeginn. Nach dem starken Anstieg sehen die Experten kurzfristig zwar nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, langfristig bleibt die Aktie jedoch ein Favorit auf dem europäischen Industriegütermarkt.

Die Analysten der UBS heben besonders die Nachfrage im Bereich Lagerautomatisierung (SCS) hervor. Diese ziehe nach dem neuen US-China-Abkommen deutlich an – zusätzlich gestützt durch Zinssenkungen und starke Trends im E-Commerce sowie in der Lebensmittel- und Logistikbranche. Auch das Truck-Geschäft entwickle sich besser als erwartet: Die Bestellungen seien schon vor dem deutschen Konjunkturpaket kräftig gestiegen, und im saisonal starken vierten Quartal dürfte die Dynamik weiter zulegen.

Bernstein-Analyst Philippe Lorain hebt das Kursziel von 62 auf 66 Euro an und bestätigt das Rating Outperform. Der neue Zielwert impliziert ein weiteres Kurspotenzial von etwa 15 Prozent. Ausschlaggebend für die Anhebung sind laut Analyse gesenkte Restrukturierungskosten und ein höherer freier Cashflow im kommenden Jahr, was die Gewinnschätzungen für 2025 um mehr als 50 Prozent steigen lässt.

Langfristig bleibe KION ein Gewinner der Intralogistik-Megatrends – von Automatisierung und Digitalisierung über fragmentierte Lieferketten bis hin zur Elektrifizierung von Flurförderzeugen. Besonders die Kombination aus Gabelstaplergeschäft und Lagerautomatisierung stärke Kions Position als integrierter Anbieter smarter, nachhaltiger Lösungen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



