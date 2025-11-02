    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Warkens Sparpläne reichen nicht zur Stabilisierung der Beiträge / Vorstandsvorsitzender Blatt fordert Kürzungen auch bei Pharma und Ärzteschaft - Vor Anhörung und Verabschiedung

    Osnabrück (ots) - Vor der Anhörung im Bundestag zum Sparpaket von
    Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) an diesem Montag haben die Krankenkassen
    zusätzliche Kürzungen bei Pharma und Ärzteschaft eingefordert. "Wenn weitere
    Sparmaßnahmen ausbleiben, dann steigen die Zusatzbeiträge im nächsten Jahr im
    Durchschnitt auf über drei Prozent", sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender
    des GKV-Spitzenverbandes, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ,
    Montagsausgabe). "Das belastet die Versicherten, das belastet die Arbeitgeber,
    das kann in unserer aktuellen wirtschaftlichen Situation niemand gebrauchen."

    Das vorliegende "kleine Sparpaket", gegen das insbesondere die Kliniken schon
    Sturm laufen, "reicht nicht, da muss nachgelegt werden", sagte Blatt der
    Zeitung. Die Politik habe noch bis Jahresende Zeit, um mit einem
    "ambitionierteren großen Sparpaket den Ausgabenanstieg so weit zu senken, dass
    die Beiträge im Durchschnitt auch wirklich stabil bleiben können". Dazu müssten
    alle großen Gruppen ihren Beitrag leisten. "Deshalb wäre es notwendig und
    angemessen, auch der Pharmaindustrie und der niedergelassenen Ärzteschaft einen
    ernsthaften Sparbeitrag abzuverlangen", betonte Blatt.

    Die niedergelassenen Ärzte erhielten Zuschläge für die Terminvermittlung, aber
    eine Verbesserung bei den Wartezeiten sei nicht zu erkennen. Obendrauf sei es zu
    einer fehlerhaften Doppelfinanzierung gekommen. "Hier wären mindestens rund 400
    Millionen Euro einzusparen", so die Kampfansage der Kassen an die Ärzteschaft.
    Als "kurzfristige Solidarmaßnahme der Pharmaindustrie" verlangte der GKV-Chef
    die gesetzliche Erhöhung des Herstellerrabatts. "Das bringt über eine Milliarde
    Euro ein.", so seine Überzeugung. Die Pharmaindustrie habe in den letzten Jahren
    sehr stark vom beitragsfinanzierten System profitiert. "Gerade im Bereich neuer
    Arzneimittel brauchen wir mehr Kostenkontrolle, da die Ausgaben mit stark
    steigenden Arzneimittelpreisen aus dem Ruder laufen."

    Warkens "kleines" Sparpaket im Volumen von zwei Milliarden Euro hat schon das
    Kabinett passiert. Nach der Anhörung an diesem Montag soll es bereits am
    Donnerstag vom Bundestag beschlossen werden. Den Löwenanteil von 1,8 Milliarden
    Euro sollen die Krankenhäuser beisteuern, die deswegen bereits vor einer Welle
    von Klinik-Insolvenzen warnen.

    GKV-Chef Blatt sagte indes, er könne "das Klagen der Krankenhäuser über ihren
    Sparbeitrag nicht nachvollziehen". Denn auch so erhielten die Kliniken im
    nächsten Jahr pro Monat rund 500 Millionen Euro zusätzlich. "Keinem Krankenhaus
    wird etwas weggenommen, aber der Anstieg ihrer Einnahmen wird auf ein
    angemessenes Maß begrenzt", sagte der Verbandschef. Es falle die sogenannte
    Meistbegünstigungsklausel weg, "die den Kliniken seit Jahren ungerechtfertigten
    Zusatzeinnahmen verschafft hat".

