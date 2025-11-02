Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 51,00€ EUR. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,14 %.