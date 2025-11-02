Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 51,00€ EUR. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,14 %.
Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|53,00€
|+6,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|53,00€
|+6,15 %
|-
|JPMORGAN
|49,00€
|-1,86 %
|13.10.2025
|JPMORGAN
|49,00€
|-1,86 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|49,00€
|-1,86 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|55,00€
|+10,15 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|49,00€
|-1,86 %
|30.10.2025
-0,08 %
+2,15 %
+7,67 %
+17,82 %
+50,44 %
+127,33 %
+54,77 %
-25,05 %
+3.466,43 %
