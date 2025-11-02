    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 56,56 EUR. Die GEA Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,85 %.

    Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 59,00 -4,92 % -
    JPMorgan 55,00 -11,36 % -
    JPMORGAN 55,00 -11,36 % 06.10.2025
    RBC 55,00 -11,36 % 07.10.2025
    JPMORGAN 55,00 -11,36 % 07.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 56,00 -9,75 % 07.10.2025
    WARBURG RESEARCH 60,00 -3,30 % 07.10.2025
    RBC 55,00 -11,36 % 08.10.2025
    RBC 59,00 -4,92 % 13.10.2025

    GEA Group

    +0,24 %
    -1,75 %
    +0,65 %
    +0,98 %
    +36,29 %
    +73,74 %
    +115,13 %
    +71,08 %
    +67,81 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200

