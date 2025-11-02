Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 56,56€ EUR. Die GEA Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,85 %.
Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|59,00€
|-4,92 %
|-
|JPMorgan
|55,00€
|-11,36 %
|-
|JPMORGAN
|55,00€
|-11,36 %
|06.10.2025
|RBC
|55,00€
|-11,36 %
|07.10.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-11,36 %
|07.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|56,00€
|-9,75 %
|07.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|60,00€
|-3,30 %
|07.10.2025
|RBC
|55,00€
|-11,36 %
|08.10.2025
|RBC
|59,00€
|-4,92 %
|13.10.2025
+0,24 %
-1,75 %
+0,65 %
+0,98 %
+36,29 %
+73,74 %
+115,13 %
+71,08 %
+67,81 %
