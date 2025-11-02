GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 56,56€ EUR. Die GEA Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,85 %.