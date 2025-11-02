Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 297,67€ EUR. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,86 %.