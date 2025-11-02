    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 297,67 EUR. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,86 %.

    Analysten und Kursziele für die Alphabet Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 285,00 +1,35 % 01.10.2025
    JPMORGAN 260,00 -7,54 % 14.10.2025
    JPMORGAN 300,00 +6,69 % 26.10.2025
    UBS 306,00 +8,82 % 30.10.2025
    JEFFERIES 320,00 +13,80 % 30.10.2025
    RBC 315,00 +12,02 % 30.10.2025

    Alphabet

    -0,78 %
    +11,43 %
    +17,41 %
    +42,56 %
    +53,30 %
    +153,25 %
    +254,52 %
    +631,25 %
    +11.708,25 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F



    Verfasst von Analysten Monitor
    Im Oktober `25 haben 6 Analysten die Alphabet Aktie eingestuft.