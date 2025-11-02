Aktie kaufen oder verkaufen
Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Christoph Dernbach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 297,67€ EUR. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,86 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Alphabet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|285,00€
|+1,35 %
|01.10.2025
|JPMORGAN
|260,00€
|-7,54 %
|14.10.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+6,69 %
|26.10.2025
|UBS
|306,00€
|+8,82 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|320,00€
|+13,80 %
|30.10.2025
|RBC
|315,00€
|+12,02 %
|30.10.2025
-0,78 %
+11,43 %
+17,41 %
+42,56 %
+53,30 %
+153,25 %
+254,52 %
+631,25 %
+11.708,25 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte