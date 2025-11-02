Aktie kaufen oder verkaufen
Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,84 Tsd.€ EUR. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,67 %.
Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|4,00 Tsd.€
|+12,20 %
|-
|JEFFERIES
|3,60 Tsd.€
|+0,98 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|4,00 Tsd.€
|+12,20 %
|08.10.2025
|UBS
|3,60 Tsd.€
|+0,98 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|4,20 Tsd.€
|+17,81 %
|08.10.2025
|JEFFERIES
|3,60 Tsd.€
|+0,98 %
|14.10.2025
|JPMORGAN
|4,00 Tsd.€
|+12,20 %
|14.10.2025
|UBS
|3,60 Tsd.€
|+0,98 %
|14.10.2025
|UBS
|3,67 Tsd.€
|+2,95 %
|14.10.2025
|BERENBERG
|3,99 Tsd.€
|+11,92 %
|14.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|4,50 Tsd.€
|+26,23 %
|14.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,30 Tsd.€
|-7,43 %
|15.10.2025
+0,14 %
-6,77 %
+3,05 %
-2,88 %
-18,03 %
+17,92 %
+1,57 %
+118,08 %
+980,30 %
