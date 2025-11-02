    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 105,94 EUR. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,85 %.

    Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 96,00 +14,04 % -
    RBC 109,00 +29,48 % 06.10.2025
    UBS 97,00 +15,23 % 06.10.2025
    JEFFERIES 141,00 +67,50 % 06.10.2025
    JPMORGAN 115,00 +36,61 % 06.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 96,00 +14,04 % 07.10.2025
    BERENBERG 110,00 +30,67 % 07.10.2025
    DZ BANK - - 08.10.2025
    UBS 95,00 +12,85 % 13.10.2025
    JEFFERIES 141,00 +67,50 % 17.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 100,00 +18,79 % 23.10.2025
    RBC 105,00 +24,73 % 30.10.2025
    GOLDMAN SACHS 95,00 +12,85 % 30.10.2025
    JEFFERIES 141,00 +67,50 % 30.10.2025
    JPMORGAN 110,00 +30,67 % 30.10.2025

    Compagnie de Saint-Gobain

    +0,81 %
    -6,03 %
    -7,56 %
    -17,00 %
    +1,81 %
    +102,48 %
    +152,05 %
    +116,43 %
    +515,13 %
    ISIN:FR0000125007WKN:872087

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Im Oktober `25 haben 17 Analysten die Compagnie de Saint-Gobain Aktie eingestuft.