Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 105,94€ EUR. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,85 %.
Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|96,00€
|+14,04 %
|-
|RBC
|109,00€
|+29,48 %
|06.10.2025
|RBC
|109,00€
|+29,48 %
|06.10.2025
|UBS
|97,00€
|+15,23 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|141,00€
|+67,50 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|141,00€
|+67,50 %
|06.10.2025
|JPMORGAN
|115,00€
|+36,61 %
|06.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|96,00€
|+14,04 %
|07.10.2025
|BERENBERG
|110,00€
|+30,67 %
|07.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.10.2025
|UBS
|95,00€
|+12,85 %
|13.10.2025
|JEFFERIES
|141,00€
|+67,50 %
|17.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00€
|+18,79 %
|23.10.2025
|RBC
|105,00€
|+24,73 %
|30.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|95,00€
|+12,85 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|141,00€
|+67,50 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|110,00€
|+30,67 %
|30.10.2025
+0,81 %
-6,03 %
-7,56 %
-17,00 %
+1,81 %
+102,48 %
+152,05 %
+116,43 %
+515,13 %
