Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 23,38€ EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,72 %.