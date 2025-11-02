Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 23,38€ EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,72 %.
Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|24,00€
|+18,81 %
|06.10.2025
|JPMORGAN
|25,00€
|+23,76 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|24,00€
|+18,81 %
|16.10.2025
|UBS
|22,00€
|+8,91 %
|16.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00€
|-5,94 %
|17.10.2025
|BARCLAYS
|24,00€
|+18,81 %
|17.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00€
|+18,81 %
|17.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00€
|+23,76 %
|21.10.2025
+2,02 %
-6,13 %
-2,93 %
-11,95 %
-32,54 %
-52,62 %
-29,36 %
-24,98 %
+276,02 %
