HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.

15 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 171,95€ EUR. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.332,92 %.