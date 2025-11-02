    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings

    HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Eagle - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.
    15 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 171,95 EUR. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.332,92 %.

    Analysten und Kursziele für die HSBC Holdings Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    HSBC 1,12 Tsd. +9.233,33 % -
    JPMorgan 950,00 +7.816,67 % -
    Barclays Capital 1,20 Tsd. +9.900,00 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 9,00 -25,00 % -
    GOLDMAN SACHS 10,00 -16,67 % 03.10.2025
    JEFFERIES 11,00 -8,33 % 09.10.2025
    JPMORGAN 9,00 -25,00 % 09.10.2025
    UBS 9,00 -25,00 % 09.10.2025
    UBS 9,00 -25,00 % 13.10.2025
    JPMORGAN 9,00 -25,00 % 17.10.2025
    BARCLAYS 12,00 0,00 % 20.10.2025
    JPMORGAN 9,00 -25,00 % 27.10.2025
    RBC 9,00 -25,00 % 28.10.2025
    JEFFERIES 11,00 -8,33 % 28.10.2025
    JPMORGAN 9,00 -25,00 % 28.10.2025
    UBS 9,00 -25,00 % 28.10.2025
    BARCLAYS 12,00 0,00 % 28.10.2025
    RBC 10,00 -16,67 % 29.10.2025
    JPMORGAN 10,00 -16,67 % 29.10.2025
    BARCLAYS 12,00 0,00 % 29.10.2025

    HSBC Holdings

    -1,96 %
    +6,46 %
    +1,67 %
    +13,38 %
    +41,12 %
    +132,38 %
    +233,11 %
    +71,44 %
    +9,09 %
    ISIN:GB0005405286WKN:923893



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



