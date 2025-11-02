Aktie kaufen oder verkaufen
HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 171,95€ EUR. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.332,92 %.
Analysten und Kursziele für die HSBC Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|HSBC
|1,12 Tsd.€
|+9.233,33 %
|-
|JPMorgan
|950,00€
|+7.816,67 %
|-
|Barclays Capital
|1,20 Tsd.€
|+9.900,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00€
|-25,00 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|10,00€
|-16,67 %
|03.10.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|-8,33 %
|09.10.2025
|JPMORGAN
|9,00€
|-25,00 %
|09.10.2025
|UBS
|9,00€
|-25,00 %
|09.10.2025
|UBS
|9,00€
|-25,00 %
|13.10.2025
|JPMORGAN
|9,00€
|-25,00 %
|17.10.2025
|BARCLAYS
|12,00€
|0,00 %
|20.10.2025
|JPMORGAN
|9,00€
|-25,00 %
|27.10.2025
|RBC
|9,00€
|-25,00 %
|28.10.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|-8,33 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|9,00€
|-25,00 %
|28.10.2025
|UBS
|9,00€
|-25,00 %
|28.10.2025
|BARCLAYS
|12,00€
|0,00 %
|28.10.2025
|RBC
|10,00€
|-16,67 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|10,00€
|-16,67 %
|29.10.2025
|BARCLAYS
|12,00€
|0,00 %
|29.10.2025
-1,96 %
+6,46 %
+1,67 %
+13,38 %
+41,12 %
+132,38 %
+233,11 %
+71,44 %
+9,09 %
