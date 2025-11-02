Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 231,00€ EUR. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,74 %.
Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|230,00€
|+13,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|229,00€
|+12,75 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|235,00€
|+15,71 %
|02.10.2025
|UBS
|230,00€
|+13,24 %
|13.10.2025
|JEFFERIES
|244,00€
|+20,14 %
|15.10.2025
|JEFFERIES
|244,00€
|+20,14 %
|20.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|205,00€
|+0,94 %
|23.10.2025
