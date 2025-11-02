Aktie kaufen oder verkaufen
Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,11 Tsd.€ EUR. Die Hermes International Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,85 %.
Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,25 Tsd.€
|+4,46 %
|-
|DZ Bank
|2,60 Tsd.€
|+20,71 %
|-
|Deutsche Bank
|2,42 Tsd.€
|+12,35 %
|-
|JPMORGAN
|2,50 Tsd.€
|+16,06 %
|01.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,42 Tsd.€
|+12,35 %
|09.10.2025
|BERENBERG
|2,60 Tsd.€
|+20,71 %
|15.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+4,46 %
|22.10.2025
|JEFFERIES
|2,30 Tsd.€
|+6,78 %
|22.10.2025
|UBS
|2,31 Tsd.€
|+7,24 %
|22.10.2025
|UBS
|2,31 Tsd.€
|+7,24 %
|22.10.2025
|BERENBERG
|2,60 Tsd.€
|+20,71 %
|22.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,42 Tsd.€
|+12,35 %
|22.10.2025
|RBC
|2,30 Tsd.€
|+6,78 %
|22.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|2,55 Tsd.€
|+18,15 %
|30.09.2025
-0,60 %
-2,74 %
+2,17 %
-5,62 %
+3,94 %
+62,42 %
+171,51 %
+522,87 %
+3.913,64 %
