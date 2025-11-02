Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,11 Tsd.€ EUR. Die Hermes International Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,85 %.