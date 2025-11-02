Aktie kaufen oder verkaufen
Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Holger Hollemann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 244,88€ EUR. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,34 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|275,00€
|+10,80 %
|-
|DZ Bank
|11,00€
|-95,57 %
|-
|Analyst
|350,00€
|+41,02 %
|-
|Analyst
|295,00€
|+18,86 %
|-
|UBS
|280,00€
|+12,81 %
|-
|RBC
|295,00€
|+18,86 %
|05.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|306,00€
|+23,29 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+41,02 %
|06.10.2025
|UBS
|280,00€
|+12,81 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+41,02 %
|08.10.2025
|BERENBERG
|312,00€
|+25,71 %
|10.10.2025
|RBC
|275,00€
|+10,80 %
|13.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2025
|JPMORGAN
|320,00€
|+28,93 %
|22.10.2025
|BARCLAYS
|219,00€
|-11,76 %
|24.10.2025
-1,66 %
-1,64 %
-1,02 %
-4,89 %
+4,64 %
+52,35 %
+100,64 %
+140,14 %
+2.175,39 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte