    Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Holger Hollemann - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 244,88 EUR. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,34 %.

    Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 275,00 +10,80 % -
    DZ Bank 11,00 -95,57 % -
    Analyst 350,00 +41,02 % -
    Analyst 295,00 +18,86 % -
    UBS 280,00 +12,81 % -
    RBC 295,00 +18,86 % 05.10.2025
    GOLDMAN SACHS 306,00 +23,29 % 06.10.2025
    JEFFERIES 350,00 +41,02 % 06.10.2025
    UBS 280,00 +12,81 % 06.10.2025
    JEFFERIES 350,00 +41,02 % 08.10.2025
    BERENBERG 312,00 +25,71 % 10.10.2025
    RBC 275,00 +10,80 % 13.10.2025
    DZ BANK - - 14.10.2025
    DZ BANK - - 21.10.2025
    JPMORGAN 320,00 +28,93 % 22.10.2025
    BARCLAYS 219,00 -11,76 % 24.10.2025

    Hannover Rueck

    -1,66 %
    -1,64 %
    -1,02 %
    -4,89 %
    +4,64 %
    +52,35 %
    +100,64 %
    +140,14 %
    +2.175,39 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221

    Aktie kaufen oder verkaufen Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 16 Analysten die Hannover Rueck Aktie eingestuft.