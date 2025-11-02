Aktie kaufen oder verkaufen
Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 23,20€ EUR. Die Intel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -41,99 %.
Analysten und Kursziele für die Intel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|30,00€
|-24,98 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|21,00€
|-47,49 %
|01.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|24.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00€
|-12,48 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|-24,98 %
|24.10.2025
