    Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 23,20 EUR. Die Intel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -41,99 %.

    Analysten und Kursziele für die Intel Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 30,00 -24,98 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 21,00 -47,49 % 01.10.2025
    DZ BANK - - 24.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 35,00 -12,48 % 24.10.2025
    JPMORGAN 30,00 -24,98 % 24.10.2025

    Intel

    -1,08 %
    -0,86 %
    +21,71 %
    +97,82 %
    +72,38 %
    +20,38 %
    -7,51 %
    +16,45 %
    +1.656,84 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,41$, was einem Rückgang von -8,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
