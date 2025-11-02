Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 23,20€ EUR. Die Intel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -41,99 %.