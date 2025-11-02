Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 6,00€ EUR. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,53 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|7,00€
|-7,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00€
|-7,28 %
|-
|JPMORGAN
|5,00€
|-33,77 %
|01.10.2025
|RBC
|7,00€
|-7,28 %
|02.10.2025
|RBC
|-
|-
|06.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-7,28 %
|08.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-7,28 %
|20.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-7,28 %
|30.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-7,28 %
|30.10.2025
|RBC
|7,00€
|-7,28 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-33,77 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-33,77 %
|30.10.2025
|DZ BANK
|7,00€
|-7,28 %
|30.10.2025
+1,86 %
+5,83 %
-4,66 %
-2,31 %
+18,38 %
+9,01 %
+39,33 %
-19,73 %
+65,61 %
