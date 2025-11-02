Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 6,00€ EUR. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,53 %.