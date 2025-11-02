Aktie kaufen oder verkaufen
London Stock Exchange Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur London Stock Exchange Group Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die London Stock Exchange Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die London Stock Exchange Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der London Stock Exchange Group Aktie beträgt 124,55€ EUR. Die London Stock Exchange Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,26 %.
Analysten und Kursziele für die London Stock Exchange Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00€
|+5,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|119,00€
|+9,17 %
|-
|JEFFERIES
|115,00€
|+5,50 %
|07.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00€
|+5,50 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|128,00€
|+17,43 %
|09.10.2025
|RBC
|132,00€
|+21,10 %
|13.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|137,00€
|+25,69 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|133,00€
|+22,02 %
|23.10.2025
|RBC
|132,00€
|+21,10 %
|23.10.2025
|RBC
|134,00€
|+22,94 %
|23.10.2025
|UBS
|110,00€
|+0,92 %
|23.10.2025
