    London Stock Exchange Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur London Stock Exchange Group Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die London Stock Exchange Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die London Stock Exchange Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der London Stock Exchange Group Aktie beträgt 124,55 EUR. Die London Stock Exchange Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,26 %.

    Analysten und Kursziele für die London Stock Exchange Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 115,00 +5,50 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 119,00 +9,17 % -
    JEFFERIES 115,00 +5,50 % 07.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 115,00 +5,50 % 08.10.2025
    JPMORGAN 128,00 +17,43 % 09.10.2025
    RBC 132,00 +21,10 % 13.10.2025
    GOLDMAN SACHS 137,00 +25,69 % 23.10.2025
    JPMORGAN 133,00 +22,02 % 23.10.2025
    RBC 132,00 +21,10 % 23.10.2025
    RBC 134,00 +22,94 % 23.10.2025
    UBS 110,00 +0,92 % 23.10.2025

    London Stock Exchange Group

    0,00 %
    0,00 %
    +10,20 %
    -9,24 %
    -13,60 %
    +21,35 %
    +18,29 %
    +1.878,22 %
    ISIN:GB00B0SWJX34WKN:A0JEJF



    Autor
    Analysten Monitor
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
