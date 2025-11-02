Aktie kaufen oder verkaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: helenedevun - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie beträgt 540,00€ EUR. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,36 %.
Analysten und Kursziele für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|530,00€
|-13,00 %
|-
|Berenberg Bank
|570,00€
|-6,43 %
|-
|Deutsche Bank
|635,00€
|+4,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|635,00€
|+4,24 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|530,00€
|-13,00 %
|14.10.2025
|RBC
|550,00€
|-9,72 %
|14.10.2025
|RBC
|575,00€
|-5,61 %
|14.10.2025
|BERENBERG
|570,00€
|-6,43 %
|15.10.2025
|BERENBERG
|570,00€
|-6,43 %
|15.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|635,00€
|+4,24 %
|15.10.2025
|UBS
|680,00€
|+11,62 %
|15.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.10.2025
+0,56 %
-2,79 %
+15,40 %
+26,13 %
-1,88 %
-7,37 %
+48,41 %
+259,36 %
+19.431,90 %
