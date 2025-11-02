Aktie kaufen oder verkaufen
Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Andreas Arnold - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 128,77€ EUR. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,30 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Merck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|115,00€
|+1,19 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|127,00€
|+11,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|133,00€
|+17,03 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|115,00€
|+1,19 %
|16.10.2025
|UBS
|154,00€
|+35,50 %
|16.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|138,00€
|+21,43 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|155,00€
|+36,38 %
|17.10.2025
|UBS
|150,00€
|+31,98 %
|20.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|127,00€
|+11,75 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|155,00€
|+36,38 %
|28.10.2025
|UBS
|150,00€
|+31,98 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|155,00€
|+36,38 %
|30.10.2025
+1,07 %
-2,68 %
+4,83 %
+0,99 %
-25,43 %
-33,28 %
-11,95 %
+26,47 %
+656,96 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte