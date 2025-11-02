    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 128,77 EUR. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,30 %.

    Analysten und Kursziele für die Merck Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 115,00 +1,19 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 127,00 +11,75 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 133,00 +17,03 % 16.10.2025
    JPMORGAN 115,00 +1,19 % 16.10.2025
    UBS 154,00 +35,50 % 16.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 138,00 +21,43 % 17.10.2025
    JPMORGAN 155,00 +36,38 % 17.10.2025
    UBS 150,00 +31,98 % 20.10.2025
    DZ BANK - - 22.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 127,00 +11,75 % 23.10.2025
    JPMORGAN 155,00 +36,38 % 28.10.2025
    UBS 150,00 +31,98 % 28.10.2025
    JPMORGAN 155,00 +36,38 % 30.10.2025

    Merck

    +1,07 %
    -2,68 %
    +4,83 %
    +0,99 %
    -25,43 %
    -33,28 %
    -11,95 %
    +26,47 %
    +656,96 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
