    Aktie kaufen oder verkaufen

    MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.
    18 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die MTU Aero Engines Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 414,63 EUR. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,54 %.

    Analysten und Kursziele für die MTU Aero Engines Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 470,00 +24,17 % -
    Goldman Sachs 370,00 -2,25 % -
    UBS 400,00 +5,68 % -
    Berenberg Bank 450,00 +18,89 % -
    Berenberg Bank 450,00 +18,89 % -
    Bernstein 428,00 +13,08 % -
    Bernstein 446,00 +17,83 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 430,00 +13,61 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 443,00 +17,04 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 430,00 +13,61 % 09.10.2025
    JEFFERIES 470,00 +24,17 % 15.10.2025
    BERENBERG 450,00 +18,89 % 19.10.2025
    JEFFERIES 470,00 +24,17 % 21.10.2025
    DZ BANK - - 23.10.2025
    UBS 400,00 +5,68 % 23.10.2025
    BERENBERG 450,00 +18,89 % 23.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 428,00 +13,08 % 23.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 446,00 +17,83 % 23.10.2025
    JEFFERIES 470,00 +24,17 % 23.10.2025
    JEFFERIES 500,00 +32,10 % 23.10.2025
    JPMORGAN 430,00 +13,61 % 23.10.2025
    WARBURG RESEARCH 360,00 -4,89 % 24.10.2025
    GOLDMAN SACHS 370,00 -2,25 % 28.10.2025
    UBS 390,00 +3,04 % 28.10.2025

    MTU Aero Engines

    -0,26 %
    -2,78 %
    +0,72 %
    +0,69 %
    +27,09 %
    +104,21 %
    +155,47 %
    +348,98 %
    +1.653,94 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 397,43, was eine Steigerung von +5,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Aktie kaufen oder verkaufen MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 24 Analysten die MTU Aero Engines Aktie eingestuft.