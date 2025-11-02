Aktie kaufen oder verkaufen
MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die MTU Aero Engines Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 414,63€ EUR. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,54 %.
Analysten und Kursziele für die MTU Aero Engines Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|470,00€
|+24,17 %
|-
|Goldman Sachs
|370,00€
|-2,25 %
|-
|UBS
|400,00€
|+5,68 %
|-
|Berenberg Bank
|450,00€
|+18,89 %
|-
|Berenberg Bank
|450,00€
|+18,89 %
|-
|Bernstein
|428,00€
|+13,08 %
|-
|Bernstein
|446,00€
|+17,83 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|430,00€
|+13,61 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|443,00€
|+17,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|430,00€
|+13,61 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|470,00€
|+24,17 %
|15.10.2025
|BERENBERG
|450,00€
|+18,89 %
|19.10.2025
|JEFFERIES
|470,00€
|+24,17 %
|21.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2025
|UBS
|400,00€
|+5,68 %
|23.10.2025
|BERENBERG
|450,00€
|+18,89 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|428,00€
|+13,08 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|446,00€
|+17,83 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|470,00€
|+24,17 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|500,00€
|+32,10 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|430,00€
|+13,61 %
|23.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|360,00€
|-4,89 %
|24.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|370,00€
|-2,25 %
|28.10.2025
|UBS
|390,00€
|+3,04 %
|28.10.2025
-0,26 %
-2,78 %
+0,72 %
+0,69 %
+27,09 %
+104,21 %
+155,47 %
+348,98 %
+1.653,94 %
