MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.

18 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die MTU Aero Engines Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 414,63€ EUR. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,54 %.