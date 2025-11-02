    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Aurubis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 79,40 EUR. Die Aurubis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -29,67 %.

    Analysten und Kursziele für die Aurubis Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank 110,00 -2,57 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 110,00 -2,57 % -
    UBS 67,00 -40,66 % 08.10.2025
    DZ BANK - - 10.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 110,00 -2,57 % 23.10.2025

    Aurubis

    -1,91 %
    +4,76 %
    +7,82 %
    +33,72 %
    +60,00 %
    +78,75 %
    +107,70 %
    +88,12 %
    +980,90 %
    ISIN:DE0006766504WKN:676650

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
