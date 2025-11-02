Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Aurubis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 79,40€ EUR. Die Aurubis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -29,67 %.