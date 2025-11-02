Aktie kaufen oder verkaufen
Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Aurubis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 79,40€ EUR. Die Aurubis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -29,67 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Aurubis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|110,00€
|-2,57 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|-2,57 %
|-
|UBS
|67,00€
|-40,66 %
|08.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|-2,57 %
|23.10.2025
-1,91 %
+4,76 %
+7,82 %
+33,72 %
+60,00 %
+78,75 %
+107,70 %
+88,12 %
+980,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte