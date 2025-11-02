Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 23,07€ EUR. Die Nordex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,59 %.