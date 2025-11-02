Aktie kaufen oder verkaufen
Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 23,07€ EUR. Die Nordex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,59 %.
Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|18,00€
|-29,47 %
|-
|Berenberg Bank
|32,00€
|+25,39 %
|-
|Deutsche Bank
|26,00€
|+1,88 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00€
|+9,72 %
|-
|JEFFERIES
|25,00€
|-2,04 %
|01.10.2025
|RBC
|18,00€
|-29,47 %
|09.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00€
|+1,88 %
|10.10.2025
|RBC
|18,00€
|-29,47 %
|13.10.2025
|RBC
|18,00€
|-29,47 %
|27.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|25,00€
|-2,04 %
|27.10.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|-2,04 %
|27.10.2025
|BERENBERG
|32,00€
|+25,39 %
|28.10.2025
|BERENBERG
|32,00€
|+25,39 %
|28.10.2025
-2,45 %
+16,88 %
+21,09 %
+24,31 %
+99,69 %
+178,51 %
+141,47 %
+0,39 %
+183,56 %
