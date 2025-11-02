Aktie kaufen oder verkaufen
Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Netflix
Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 1,30 Tsd.€ EUR. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,19 %.
Analysten und Kursziele für die Netflix Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|1,50 Tsd.€
|+34,07 %
|-
|JPMorgan
|1,28 Tsd.€
|+13,96 %
|-
|JEFFERIES
|1,50 Tsd.€
|+34,07 %
|13.10.2025
|UBS
|1,50 Tsd.€
|+33,62 %
|15.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,39 Tsd.€
|+24,23 %
|16.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,39 Tsd.€
|+24,23 %
|20.10.2025
|JEFFERIES
|1,50 Tsd.€
|+34,07 %
|21.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|JPMORGAN
|1,28 Tsd.€
|+13,96 %
|22.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,39 Tsd.€
|+24,23 %
|22.10.2025
|UBS
|1,50 Tsd.€
|+33,62 %
|22.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,39 Tsd.€
|+24,23 %
|31.10.2025
+0,02 %
+1,62 %
-5,11 %
-6,51 %
+40,80 %
+231,17 %
+136,93 %
+879,97 %
+5.230,77 %
